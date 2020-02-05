Експерти підрахували збитки тваринництва в Україні за минулий рік

У 2019 році українське тваринництво зазнало збитків більш як на 2,1 млрд грн. Рентабельними залишилися лише виробництво молока та вирощування птиці.

Про це заявив директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Юрій Лупенко, презентуючи розробку «Очікувані показники собівартості продукції, її дохідності, прибутковості та рентабельності в сільськогосподарських підприємствах України у 2019 році: методика і розрахунки (грудень 2019 року)», повідомляє пресслужба ІАЕ.

"Після двох успішних для тваринництва років – 2017 року з прибутком у 6,2 млрд грн та 2018 року з прибутком близько 5,3 млрд грн – за результатами 2019 року галузь понесла понад 2,1 млрд грн збитків", - зазначив він.

Лише за рахунок виробництва молока сільськогосподарські підприємства одержали у 2019 році понад 2,6 млрд грн прибутку. Хоча, торік прибутки на виробництві молока у сільгосппідприємствах зменшились проти 2018 року майже на 1,3 млрд грн. Водночас рівень рентабельності виробництва цього виду продукції зменшиться проти показника 2018 року лише на 1% менше і становитиме 15,1%.

Крім молочного скотарства, прибутковість за результатами 2019 року зберегло вирощування птиці. Від цієї галузі агропідприємства отримають більш ніж у 2,5 раза більше, ніж у 2018 році, – близько 275 млн грн у 2019 році проти 108,8 млн грн у попередньому.

Водночас, істотно знизився рівень рентабельності тваринництва у сільгосппідприємствах. Якщо у 2017 році він становив 12,7 %, у 2018 році – 9,7%, то минулого року змінився рівнем збитковості (-3,5%).

Вирощування свиней, рівень рентабельності якого 2018 року становив 6,9 %, торік стало збитковим (-7,2 %).

Рентабельність виробництва яєць, яке у 2018 році було прибутковим, зменшилася з 5,4 % у 2018 році до (-25,6)% торік.

Нерентабельним залишилося виробництво вовни (-70,4 %).

Збитковість вирощування великої рогатої худоби збільшилась з -17,7 % у 2018 році до -27,5%, а овець і кіз – до (-24,6) % з (-16,7)% у 2018 році.

"Таким чином, інвестиційна привабливість тваринництва, крім виробництва молока та вирощування птиці, продовжила своє падіння, що може призвести до зменшення обсягів виробництва в галузі", - підсумував Лупенко.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Державної служби статистики, на 1 січня 2020 року порівняно з аналогічною датою минулого року поголів'я більшості видів сільськогосподарських тварин в Україні скоротилося на 4,7-5,7%, зросла лише кількість свійської птиці — на 3,6%.