Експерти підрахували збитки тваринництва в Україні за минулий рік
Про це заявив директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Юрій Лупенко, презентуючи розробку «Очікувані показники собівартості продукції, її дохідності, прибутковості та рентабельності в сільськогосподарських підприємствах України у 2019 році: методика і розрахунки (грудень 2019 року)», повідомляє пресслужба ІАЕ.
"Після двох успішних для тваринництва років – 2017 року з прибутком у 6,2 млрд грн та 2018 року з прибутком близько 5,3 млрд грн – за результатами 2019 року галузь понесла понад 2,1 млрд грн збитків", - зазначив він.
Лише за рахунок виробництва молока сільськогосподарські підприємства одержали у 2019 році понад 2,6 млрд грн прибутку. Хоча, торік прибутки на виробництві молока у сільгосппідприємствах зменшились проти 2018 року майже на 1,3 млрд грн. Водночас рівень рентабельності виробництва цього виду продукції зменшиться проти показника 2018 року лише на 1% менше і становитиме 15,1%.
Крім молочного скотарства, прибутковість за результатами 2019 року зберегло вирощування птиці. Від цієї галузі агропідприємства отримають більш ніж у 2,5 раза більше, ніж у 2018 році, – близько 275 млн грн у 2019 році проти 108,8 млн грн у попередньому.
Водночас, істотно знизився рівень рентабельності тваринництва у сільгосппідприємствах. Якщо у 2017 році він становив 12,7 %, у 2018 році – 9,7%, то минулого року змінився рівнем збитковості (-3,5%).
Вирощування свиней, рівень рентабельності якого 2018 року становив 6,9 %, торік стало збитковим (-7,2 %).
Рентабельність виробництва яєць, яке у 2018 році було прибутковим, зменшилася з 5,4 % у 2018 році до (-25,6)% торік.
Нерентабельним залишилося виробництво вовни (-70,4 %).
Збитковість вирощування великої рогатої худоби збільшилась з -17,7 % у 2018 році до -27,5%, а овець і кіз – до (-24,6) % з (-16,7)% у 2018 році.
"Таким чином, інвестиційна привабливість тваринництва, крім виробництва молока та вирощування птиці, продовжила своє падіння, що може призвести до зменшення обсягів виробництва в галузі", - підсумував Лупенко.
Як повідомляв Укрінформ, за даними Державної служби статистики, на 1 січня 2020 року порівняно з аналогічною датою минулого року поголів'я більшості видів сільськогосподарських тварин в Україні скоротилося на 4,7-5,7%, зросла лише кількість свійської птиці — на 3,6%.