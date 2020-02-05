Суд скасував продаж активів чотирьох банків-боржників

Аукціон з продажу пулу активів чотирьох банків (АТ "ВТБ Банк", АТ "Дельта Банк", ПУАТ "Фідобанк" та АТ "Банк "Фінанси та кредит"), який мав відбутись 3 лютого було скасовано через рішення суду.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

"Скасовано аукціон з продажу пулу активів чотирьох банків – АТ "ВТБ Банк", АТ "Дельта Банк", ПУАТ "Фідобанк" та АТ "Банк "Фінанси та кредит", – що був запланований на 3 лютого 2019. Рішення про припинення торгів та зняття з продажу лоту винесено виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів 3 лютого 2020 на підставі відповідної ухвали Господарського суду м. Києва", - йдеться у повідомленні.

Цією ухвалою суд заборонив здійснювати продаж активів, які включені до пулу, на час розгляду позову одного з учасників попередніх торгів з продажу вказаного пулу щодо визнання цього учасника переможцем.

Як відомо, основа пулу – понад 600 кредитів юридичних осіб та майже 14 000 позицій дебіторської заборгованості. Середній термін прострочки за кредитами – 7 років, загальна заборгованість – 2,5 млрд грн. Судове провадження триває щодо 86 кредитів і ще 12 передані в роботу Державній виконавчій службі. Серед об’єктів застави за кредитами, які увійшли до пулу, майновий комплекс будівель та споруд в Одеській області, а також цілісний майновий комплекс Кременчуцького м’ясокомбінату.

Як повідомляв Укрінформ, 24 січня 2020 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб заявив про скасування результати попередніх торгів з продажу пулу з якірним активом у вигляді кредиту з Кременчуцьким м’ясокомбінатом у заставі і повідомив про намір звернутися до правоохоронних органів. Причиною рішення про звернення до правоохоронних органів, за словами керівництва ФГВФО, стало грубе порушення умов аукціону з боку організатора торгів – «Універсальної товарно-сировинної біржі», яка допустила до участі в аукціоні одного з учасників без оплати ним гарантійного внеску. Цим учасником є компанія ТОВ «Бізнесресурс-Україна», яка стала переможцем голландського аукціону, запропонувавши за пул понад 304 млн грн і таким чином у два рази перевищила ціну найближчого конкурента. Однак ця компанія, стверджують у Фонді, не заплатила за придбаний пул, хоча мала на це цілий місяць.