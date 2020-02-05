В Україні на 1,1% зменшилися обсяги реалізації промислової продукції

За 2019 рік обсяги реалізації промислової продукції в Україні зменшилися на 1,1% у порівнянні з 2018 роком, до 2,48 трлн грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За 2019 рік вітчизняної промислової продукції було реалізовано на 2,48 трлн грн, що на 1,1% менше, ніж за 2018 рік. З цього обсягу за межі країни було реалізовано промислової продукції на 650,4 млрд грн.

Продукції добувної промисловості і розроблення кар'єрів за минулий рік було реалізовано на 395,06 млрд грн (на 3,7% більше, ніж за 2018 рік), з яких за межі країни — на 98,95 млрд грн. У тому числі добутого кам’яного та бурого вугілля було реалізовано на 81,90 млрд грн (на 13,2% більше); сирої нафти та природного газу — на 120,55 млрд грн (на 9,0% менше); металевих руд — на 156,89 млрд грн (на 8,3% більше).

Продукції переробної промисловості за 2019 рік було реалізовано на 1,60 трлн грн (на 2,4% менше, ніж за 2018 рік), з яких за межі країни — на 549,39 млрд грн. У тому числі вироблених харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів було реалізовано на 530,30 млрд грн (на 5,1% більше); продукції металургійного виробництва, готових металевих виробів — на 395,01 млрд грн (на 14,8% менше); продукції машинобудування — на 187,62 млрд грн (на 3,0% більше).

Також за 2019 рік було вироблено, передано та розподілено електроенергії на 331,36 млрд грн (на 0,7% більше у порівнянні із 2018 роком), вироблено та розподілено газу — на 73,02 млрд грн (на 12,5% менше).

Як повідомлялося, за даними Держстату, за 2018 рік вітчизняної промислової продукції було реалізовано на 2,51 трлн грн, що на 16,5% більше, ніж за 2017 рік.