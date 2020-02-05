Мінфін залучив 2,3 мільярда від продажу держоблігацій

Міністерство фінансів України на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 4 лютого залучило до державного бюджету 2,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики, до державного бюджету залучено 2 327 936 885,85 грн", - йдеться у повідомленні.

За підсумками аукціону для фінансування державного бюджету було залучено 2 328 млн грн (шестимісячних ОВДП було реалізовано на 271 млн грн; однорічних – на 1 114 млн грн; трирічних – на 944 млн грн). При цьому загальний попит з боку інвесторів перевищив 4 млрд грн. Середньозважена дохідність трирічних гривневих ОВДП становила 9,84%, шестимісячних – 9,60%, однорічних – 9,77%.