У січні надходження акцизного податку зі спирту зросли на 6,5% - ДПС

Надходження акцизного податку зі спирту в січні 2020 року зросли на 6,5% проти відповідного місяця торік - до 12,9 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

"У січні 2020 року надійшло 12,9 млн грн акцизного податку зі спирту, що на 788 тис. грн, або на 6,5 % більше, ніж у січні 2019 року. Індикативний показник виконаний на 103,8 % (+474,6 тис. грн)", - ідеться в повідомленні.

У відомстві додали, що позитивні зрушення було зафіксовано ще в четвертому кварталі минулого року, коли надходження акцизного податку зі спирту становили 45,1 млн грн, що на 575,3 тис. грн (1,3 %) більше, ніж за жовтень-грудень попереднього року. Визначений Мінфіном індикативний показник виконано на 116,5 %, додатково надійшло 6,4 млн гривень.

"Це стало результатом посилення контролю за виробництвом та обігом спирту", - наголосили в пресслужбі.

На думку податківців, про ефективність вжитих заходів свідчить значне збільшення обсягів реалізації спирту на внутрішньому ринку протягом четвертого кварталу. Якщо у жовтні минулого року цей показник становив лише 70,5% до відповідного періоду 2018 року, листопаді – вже 98,5%, то у грудні – 117,9%.

Це свідчить про наявність позитивної тенденції у сфері детінізації ринку спирту, переконані у відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, на початку листопада 2019 року Президент Володимир Зеленський заявляв, що понад половина виробництва державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості “Укрспирт” перебуває в “тіні”.

У Мінекономіки повідомляли про намір провести аудит спиртових заводів в Україні до 1 грудня 2019 року. Також керівник міністерства Тимофій Милованов наголошував, що ДП "Укрспирт" буде передане на приватизацію.

У жовтні 2019 року уряд звільнив виконувача обов’язків директора ДП “Укрспирт” Юрія Лучечка та призначив на цю посаду Сергія Блескуна, радника міністра економіки з питань спиртової галузі.

Верховна Рада 3 грудня 2019 року ухвалила в другому читанні президентський законопроєкт "Про внесення змін до закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" щодо лібералізації у сфері виробництва та обігу спирту етилового" (№2300). 11 грудня закон був підписаний Президентом.

Закон передбачає скасування державної монополії на виробництво спирту з 1 січня 2020 року, зокрема, як лікарського засобу, а також для медичних і ветеринарних цілей. Діяльність з виробництва спирту можуть здійснювати суб'єкти господарювання будь-якої форми власності за умови одержання відповідної ліцензії.

Також запроваджується повна лібералізація експорту спирту з України. При цьому імпорт спирту до 1 січня 2024 року зможуть здійснювати лише уповноважені Кабінетом міністрів України державні підприємства.