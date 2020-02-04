В Україні планують забезпечити захист прав споживачів послуг з мікрокредитування

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №1109 "Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення переліку кредитних договорів, на які поширюється дія закону України "Про споживче кредитування".

Відповідне рішення підтримали 369 народних депутатів за мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цей законопроєкт усуває несправедливість: на сьогодні закон "Про споживче кредитування" не розповсюджується на так звані мікрокредити, які надані на суму до однієї мінімальної заробітної плати і на строк до одного місця. Таким чином, позичальники не захищені, оскільки на них не поширюється цей закон. З іншого боку, ми пропонуємо встановити мінімальну суму стягнення з боржника кредиту - це подвійна сума взятого кредиту незалежно від домовленості сторін. Це забезпечить права і кредитора, і позичальника", - пояснив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, презентуючи законопроєкт.

Так, законопроєктом пропонується шляхом внесення змін до законів «Про споживче кредитування» та «Про організацію формування та обігу кредитних історій», виключивши з переліку договорів, на які не поширюється дія закону «Про споживче кредитування», кредитні договори, що укладаються на строк до одного місяця, та кредитні договори, загальний розмір кредиту за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день укладення кредитного договору.

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Також передбачається встановити, що на кредитні договори, загальний розмір кредиту за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, не поширюються норми частини другої - сьомої статті 9 Закону (щодо необхідності надання кредитодавцем споживачу до укладення договору паспорта споживчого кредиту за спеціальною формою у Додатку 1 до цього Закону) та статті 19 (щодо черговості погашення вимог за договором про споживчий кредит).

Водночас, пропонується обмежити сукупну суму платежів, що підлягають сплаті споживачем у разі невиконання його зобов’язань, передбачених договором про споживчий кредит (неустойки (штраф, пеня), процентної ставки, інших платежів), загальний розмір кредиту за яким не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, подвійною сумою, одержаною споживачем за таким договором, що не може бути збільшена за домовленістю сторін.

Водночас передбачається встановити, що згода споживача на передачу інформації стосовно цього кредиту хоча б в одне бюро кредитних історій, яке включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій, є обов’язковою умовою надання кредиту, а також зобов’язати кредитодавця передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів (включаючи переуступку прав вимоги), в порядку, визначеному Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», хоча б в одне бюро кредитних історій, яке включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій.

Окрім того, термін внесення кредитним бюро отриманих від кредитодавця відомостей може бути скорочений із семи до трьох робочих днів.