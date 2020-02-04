За минулий рік зростання ВВП України сповільнилося до 3,3%

Зростання ВВП України у 2019 році сповільнилося до 3,3% у порівнянні з показником 2018 року - 3,4%.

Про це йдеться в "Огляді економічної активності 2019", який оприлюднено на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

"За результатами року економічна активність зберігалась на достатньо високому рівні – темпи зростання ВВП оцінено у 3,3%, що майже співпадає з показником 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Втім, наголошують у міністерстві, змінились драйвери цього зростання. Так, в цілому за 2019 рік до 1,6% уповільнилось зростання зведеного індексу виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності (у 2018 році цей показник становив 3,6%), а в останні місяці року навіть спостерігалось його падіння.

Насамперед, за даними Огляду, це відбувалося внаслідок складної ситуації у промисловості, де виробництво знизилося на 1,8% у порівнянні із 2018 роком після трирічного зростання (у 2018 році спостерігалося зростання на 1,6%). Також, підрахували у Мінекономіки, незважаючи на черговий рекорд урожаю зернових, суттєво уповільнилось зростання у сільському господарстві (у 2019 році воно становило 1,1%, у 2018 році — 8%). Натомість, високий внутрішній попит генерував високі показники у будівництві (20% проти 8,5% у 2018 році) та низці галузей сфери послуг.

Як повідомляв Укрінформ, за підрахунками Національного банку, зростання ВВП у 2020 році очікується на рівні 3,5%.