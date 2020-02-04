Транзит газу: Вітренко повідомив, скільки заплатив Газпром

Оплата за транзит російського газу у грудні 2019 року — січні 2020 року та передплата за лютий 2020 року становили 578,4 млн доларів.

Про це написав виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко у Facebook.

"У січні Нафтогаз отримав 239,5 млн дол. за транзит у грудні, а також 175,1 млн дол. передплати за січень та 163,8 млн за лютий. Всього: 578,4 млн дол. Якщо порівняти з доходами держбюджету за січень 2020, то це майже 33% (третина всіх доходів держбюджету!)", - наголосив Вітренко.

Для порівняння Вітренко зазначив: якщо був би продовжений попередній контракт на транзит газу, то у січні 2020 року Нафтогаз би отримав лише 239,5 млн доларів через те, що за старим контрактом не було умови передплачувати послуги з транзиту.

"І навіть у лютому за старим контрактом Нафтогаз би отримав значно менше грошей за транзит у січні ніж Газпром сплатив за нього за новим контрактом. Справа в тому, що раніше Газпром сплачував тільки за фактично протранспортовані обсяги, а вони склали лише 46% від законтрактованих. А ось у новому контракті вже діє принцип "качай або плати", - зазначив виконавчий директор Нафтогазу.

За його словами через дію цього принципу у січні 2020 року фактична ставка транзиту газу для Газпрому була більш ніж у два рази вищою у порівнянні з груднем 2019 року.

Як повідомляв Укрінформ, 30 грудня 2019 року у Відні завершились чотириденні перемовини з ПАТ "Газпром" про транзит газу територією України. Сторони підписали новий транзитний контракт на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах за принципом "качай або плати". Мінімальні гарантовані обсяги прокачування — 65 млрд кубометрів газу на перший рік та по 40 млрд кубометрів на наступних 4 роки. Таким чином, згідно з укладеним договором, російська сторона сплачує законтрактований обсяг транзиту, незалежно від того, качає вона газ чи ні.