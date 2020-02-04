Борги учасників ринку перед Укртрансгазом сягнули 44 мільярди

Станом на кінець 2019 року заборгованість учасників ринку газу за негативний небаланс природного газу сягнула 44 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба АТ "Укртрансгаз".

"Борг за негативні небаланси учасників ринку природного газу досяг 44 048 млн грн на кінець 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Борги за негативні небаланси накопичувалися впродовж дії режиму місячного балансування газу (грудень 2015 року – лютому 2019 року) і сягнули 36,8 млрд грн та продовжили зростати у режимі добового балансування протягом березня-грудня 2019 року (за цей період вони зросли ще на 7,2 млн грн).

За даними Укртрансгазу, за 2019 рік учасники ринку використали 2,04 млрд кубометрів газу на загальну суму 13,6 млрд грн. Протягом року вони оплатили лише 2,5 млрд грн негативних небалансів. Таким чином, за минулий рік борги учасників газового ринку перед Укртрансгазу збільшилися на 12,3 млрд грн.

У 2016 році учасники ринку використали 936 млн кубометрів газу, за які накопичили 4,05 млрд грн боргу перед Укртрансгазом. У 2017 році борг збільшився ще на 10,3 млрд грн, у 2018 році — на 17,35 млрд.

"Як і попереджав Укртрансгаз, запровадження добового балансування ринку без відповідних змін у Кодекс ГТС, що унеможливлять зловживання облгазів, не зупинило небаланси, а лише частково скоротило ці обсяги. Зокрема, вже після введення режиму добового балансування, запровадженого з 1 березня 2019 року, негативні небаланси учасників ринку склали 1 601 млн куб. м, або 8 545 млн грн. Рівень розрахунків з Укртрансгазом за цей період становить 15%, або 1 334 млн грн. Найбільший борг в розмірі 7 189 млн грн накопичили оператори ГРМ, з яких 4 397 млн грн – заборгованість підприємств групи РГК", - підкреслили в компанії.

При цьому, позитивні небаланси Укртрансгазу склали 872 млн кубометрів, або 2,8 млрд грн. Із них Укртрансгаз оплатив 74%, або 2 115 млн грн, і залишається винним замовникам послуг транспортування газу ще 729 млн грн. Найбільший борг наразі сформувався перед НАК «Нафтогаз України», вартість позитивного небалансу якого у 2019 році становить 362 млн грн.

Внаслідок несплати учасниками ринку за негативні небаланси Укртрансгаз не має можливості повністю погасити свої фінансові зобов’язання перед постачальниками газу для власних технологічних витрат та замовниками послуг транспортування. Найбільшим з таких постачальників є Нафтогаз, загальна поточна заборгованість Укртрансгазу перед яким становить 13,4 млн грн.

"На жаль, ця проблема не була вирішена до завершення відокремлення нового оператора ГТС – ТОВ «Оператор ГТС України». Та становить найбільшу загрозу стабільності його роботи. Ситуація потребує нагальної уваги НКРЕКП, Мінекоенерго та парламенту для термінового її вирішення на законодавчому та нормативному рівнях", - підкреслили в Укртрансгазі.

Як повідомлялося, згідно з Кодексом ГТС, небаланс – різниця між обсягами природного газу, поданими замовником послуг транспортування для транспортування на точці входу, та відібраними замовником послуг транспортування з газотранспортної системи на точці виходу. Якщо в інформації операторів газорозподільчих мереж (ГРМ) про розподіл фактичного обсягу природного газу вказано про відбір з ГТС природного газу в обсягах, не передбачених підтвердженими заявками на транспортування газу, у такого оператора ГРМ виникає небаланс. Перевищення обсягів фактично відібраного природного газу з ГТС над обсягами переданого природного газу є негативним небалансом, а перевищення обсягів переданого природного газу над обсягами фактично відібраного природного газу — позитивним небалансом. Оператор ГТС вирівнює небаланси за допомогою спеціальних режимів балансування (або закуповуючи у постачальників надлишок палива, або продаючи їм обсяги газу, яких не вистачає для задоволення потреб клієнтів).