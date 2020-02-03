Доступні кредити: на участь у програмі надійшло майже 17 тисяч заявок - Гончарук

Ще до офіційного старту програми “Доступні кредити 5-7-9%” було отримано майже 17 тисяч попередніх заявок на їх отримання.

Про це у Facebook повідомив Олексій Гончарук.

“Без перебільшення: український малий бізнес чекав цю програму. Ще до офіційного старту ми отримали майже 17 тис. попередніх заявок”, - зазначив Прем’єр-міністр України.

Як повідомляв Укрінформ, 3 лютого Гончарук узяв участь у презентації державної програми “Доступні кредити 5-7-9%”.

За його словами, перший такий кредит в Україні державний банк видав підприємцю з Вінниці саме у день презентації програми.

До державної програми “Доступні кредити 5-7-9%” уже долучилися чотири банки.