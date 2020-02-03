Кабмін скасував 27 тисяч спецсанкцій проти імпортерів та експортерів

Кабінет міністрів скасував дію понад 27 тис. спеціальних санкцій, які були застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Відповідно до рішення уряду скасовано дію понад 27 тисяч спеціальних санкцій, застосованих до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", - йдеться в повідомленні.

Це рішення, зазначають у міністерстві, практично реалізує низку заходів, що спрямовані на валютну лібералізацію відповідно до закону України "Про валюту та валютні операції", та приводить у відповідність норми вищезгаданих законів. Важливим, на думку фахівців Мінекономіки, є те, що скасовуються також спеціальні санкції, які було введено до набрання чинності закону України "Про валюту та валютні операції".

"Ще один механізм тиску держави на бізнес пішов у минуле. Ми почули бізнес-спільноту та відмінили "старі" санкції, тобто скасування отримало зворотну дію. Це і є наша місія - спрощувати життя бізнесу, а не ускладнювати його", - прокоментував скасування санкцій міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.