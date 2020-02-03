Ощадбанк і ПриватБанк приєдналися до держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%"

Фонд розвитку підприємництва підписав з АТ "Ощадбанк" та ПАТ КБ "ПриватБанк" угоди про реалізацію державної програми “Доступні кредити 5-7-9%” із метою спрощення доступу мікро- та малого бізнесу до кредитування.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Ощадбанк у п’ятницю, 31 січня, підписав угоду з Фондом розвитку підприємництва (ФРП) щодо участі у державній програмі “Доступні кредити 5-7-9%”, - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що у той же день, 31 січня, угоду з ФРП підписав найбільший за розмірами активів банк України - ПриватБанк.

Як повідомляв Укрінформ, 30 січня Фонд розвитку підприємництва (ФРП) 30 січня підписав із АБ "Укргазбанк" першу угоду щодо державної програми “Доступні кредити 5-7-9%”.

"Таким чином, нині програма “Доступні кредити 5-7-9%” користується підтримкою найбільших фінансових установ, а відтак має усі шанси на успіх", - зазначають у Мінфіні.

Як відомо, уряд схвалив постанову для старту програми “Доступні кредити 5-7-9%” із 1 лютого 2020 року. Програма державної підтримки мікро- та малого бізнесу дозволить учасникам отримати до 1,5 млн грн доступного кредиту під 5, 7 або 9% для створення або розширення власного бізнесу. За попередніми оцінками, близько 50 000 позичальників зможуть взяти участь в цій програмі вже у 2020 році, що сприятиме зростанню рівня зайнятості в Україні, розвитку інноваційних та ефективних підприємств, а відтак розширюватиме податкову базу та збільшуватиме доходи до державного бюджету України, що дозволить безперебійно фінансувати державну програму "Доступні кредити 5-7-9%".