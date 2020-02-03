Торік експорт товарів збільшився на 6,4% — НБУ

За 2019 рік експорт товарів з України збільшився на 6,4% у порівнянні із 2018 роком і становив 46,1 млрд доларів.

Про це свідчать дані Національного банку.

"Експорт товарів за (2019 — ред.) рік збільшився на 6,4% (у 2018 році – на 9,2%) і становив 46,1 млрд дол. США. Основним чинником зростання став приріст експорту продовольчих товарів на 19,0% (у 2018 році – на 4,8%) за рахунок високого експорту зернових (зріс на 33,1%)", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, експорт мінеральних продуктів (у т. ч. залізної руди) збільшився у минулому році на 13,5% у порівнянні з 2018 роком (у 2018 році – на 10,4% проти 2017 року), продукції машинобудування – на 13,6% (у 2018 році – на 4,8%), промислових виробів – на 7,4% (у 2018 році – на 13,0%).

Натомість експорт чорних та кольорових металів у 2019 році скоротився на 12,3% проти 2018 року (у 2018 році він зріс на 15,3% порівняно із 2017 роком), експорт продукції хімічної промисловості – на 8,8% (у 2018 році зріс на 16,0%), деревини та виробів із неї – на 9,4% (у 2018 році зріс на 19,3%).

Найбільше у 2019 році збільшився експорт до країн Азії (на 1,5 млрд доларів або на 11,0% у порівнянні із 2018 роком), а їхня частка у загальному експорті товарів з України збільшилася до 33,0% (у 2018 році вона становила 31,6%). Зросли обсяги експорту до країн Африки (на 911 млн доларів або на 22,5%) та ЄС (на 834 млн доларів або на 5,1%). Частка країн Африки зросла до 10,8% від загального експорту товарів з України (у 2018 році – 9,3%), частка країн ЄС — зменшилася до 37,2% (у 2018 році – 37,6%).

Обсяги експорту до Росії за 2019 рік скоротилися на 405 млн доларів (13,3%) порівняно із 2018 роком, а його частка у загальному експорті знизилася до 5,7% (з 7,0% у 2018 році).

Імпорт товарів в Україну за 2019 рік збільшився на 7,1% (у 2018 році проти 2017 року — на 13,6%), його обсяги становили 60,1 млрд доларів.

Зокрема, імпорт продовольчих товарів збільшився на 13,5% (у 2018 році – на 17,7%), промислових виробів – на 20,5% (у 2018 році – на 21,1%), продукції хімічної промисловості – на 4,2% (у 2018 році – на 9,0%), чорних та кольорових металів – на 2,4% (у 2018 році – на 19,3%).

У географічному розрізі за 2019 рік найбільше зріс імпорт із країн Азії (на 2,7 млрд доларів або на 21,2% порівняно із 2018 роком) та ЄС (на 2,1 млрд доларів або на 10,3%). Частка країн Азії у загальному імпорті збільшилася з 22,5% до 25,5%, а країн ЄС — із 36,7% до 37,8%. Обсяг імпорту з Росії зменшився на 1,2 млрд доларів або на 15,3%, а його частка в загальному імпорті знизилася з 14,3% до 11,3%.