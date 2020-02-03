Експерти про курс долара: до кінця тижня може подорожчати до 25,7 гривні

Долар на цьому тижні може зміцнитися і через тиждень буде торгуватися на міжбанку по 25,6 грн.

Про це йдеться в щотижневому прогнозі компанії "Альпарі", який є в розпорядженні Укрінформу.

"На цьому тижні ми очікуємо зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,4/25,7 грн", - йдеться в повідомленні.

В Альпарі зазначають, що за минулий тиждень курс долара до гривні значно зріс на всіх сегментах валютного ринку на 2,1-2,9%.

Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 24,33 грн до 25,03 грн (+2,9%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «Укрдилінг», за цей же час зросли з 24,57/24,61 до 25,09/ 25,12 (+2,1%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень зросли з 24,32/24,61 до 24,90/25,17 (+2,4%/+ 2,3%). При цьому спред між середнім продажем і середньою купівлею скоротився з 1,2% до 1,1% за рахунок більш швидкого зростання курсу купівлі порівняно з продажем.

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"Остання хвиля падіння курсу долара на міжбанку почалася наприкінці жовтня минулого року з позначки 25,3 грн, і тривала практично безперервно до католицького Різдва, коли долар знизився до 23,2 грн. Наступне зростання американської валюти практично повністю вже відіграло попереднє падіння. Однак більш довгостроково, долар падає з початку минулого року від рівня 28,3 грн, і зараз він по відношенню до гривні коштує значно дешевше, ніж рік тому", - підкреслили в Альпарі.