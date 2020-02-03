Суд затвердив мирову угоду, за якою Укрнафта отримає майже 30 мільярдів
Про це повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко у Facebook.
"Минулого тижня було затверджено судом мирову угоду між "Укртрансгазом" і "Укрнафтою" про визнання за "Укрнафтою" обсягів газу у сховищах "Укртрансгазу"... Наступні кроки: Нафтогаз має отримати з держбюджету компенсацію за покладені спеціальні обов’язки, розрахуватися за цей газ з Укрнафтою (загальна сума - майже 15 млрд грн), а також передплатити до 14,6 млрд грн за газ, який Укрнафта буде видобувати і передавати Нафтогазу у майбутні періоди", - написав Вітренко.
За його словами, Укрнафта всі ці кошти направить до держбюджету в якості погашення податкового боргу та сплати податків, які виникають у зв’язку зі здійсненням цих операцій.
Мировою угодою передбачено, якщо Нафтогаз до 1 квітня 2020 року не розрахується за вказані вище обсяги газу в сховищах, які Укрнафта передає Нафтогазу, цей газ має бути повернутий Укрнафті.
Спірними, є обсяги газу, який Укрнафта видобула та продала Нафтогазу протягом 2006-2012 років за ціною, визначеною для потреб населення.
Вітренко повідомив, що рішення у 2014 році Верховний суд України ухвалив остаточне рішення про те, що за Укрнафтою мають бути визнані спірні обсяги газу, який було видобуто у 2006 році.
"Щодо більш пізніх періодів Укрнафта отримала проміжні перемоги, але рішення у найвищих судових інстанціях ще не було ухвалене", - підтвердив він.
Також протягом 2014-2015 років був сформований податковий борг Укрнафти.
У лютому 2019 року Нафтогаз і Укрнафта почали процес врегулювання суперечок і вирішення проблеми з податковим боргом Укрнафти. Сторони погодили угоду, за якою компанія продає Нафтогазу обсяг газу, який за рішенням Верховного Суду від 2014 року має бути визнаний за Укрнафтою у сховищах Укртрансгазу.
"Але ця угода не була реалізована. Уряд Гройсмана зажадав, щоб вона була погоджена не тільки Наглядовою радою Нафтогазу (що було зроблено), а і окремим рішення Кабінету міністрів. Нафтогаз невідкладно надав Кабміну всі необхідні документи для погодження, але відповідне рішення навіть не розглядалося. Лише нещодавно Уряд Гончарука зняв ці обмеження з боку Кабміну", - підкреслив Вітренко.
За його словами, внаслідок такого розвитку подій Укрнафта опинилася в ситуації, коли на існуючий борг нараховуються надзвичайно високі штрафи та пені, до 30% річних від основної суми, що не дає "Укрнафті" можливості нормально працювати.
Він наголосив, що Укрнафта наразі у повному обсязі сплачує поточні податкові зобов’язання. У 2019 році компанія сплатила 12,5 млрд грн податків, у повному обсязі виконавши поточні податкові зобов’язання.
Як повідомлялося, суперечка щодо газу між Укрнафтою і Нафтогазом триває з 2005 року. З того моменту компанія постачала газ у газотранспортну систему за ціною, визначеною для потреб населення, яка була суттєво нижче ринкової. Укрнафта відмовлялася оформляти продаж газу за цими умовами, вважаючи ціну заниженою. Лише за 2006-2010 роки неоформленими залишилися 10,1 млрд кубометрів газу.
Сформований у 2014-2015 роках податковий борг Укрнафти станом на 1 серпня 2019 року сягнув, за даними ЗМІ, 15,8 млрд грн.
НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних з колишнім акціонером "ПриватБанку" Ігорем Коломойським — близько 42% акцій.