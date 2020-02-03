Українська ГТС у січні працювала на половину від оплачених потужностей

Обсяги транзиту газу через українську газотранспортну систему (ГТС) у січні 2020 року становили лише 46% від оплачених потужностей.

Про це повідомив генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон у Facebook.

"Послуги (з транзиту газу — ред.) сплачені із розрахунку 5,518 млрд кубометрів. Сплачені потужності використані на 46%", - зазначив Макогон.

За оперативними даними, транзит природного газу у січні 2020 року становив 2,548 млрд кубометрів.

Як повідомляв Укрінформ, 30 грудня 2019 року у Відні завершились чотириденні перемовини з ПАТ "Газпром" про транзит газу територією України. Сторони підписали новий транзитний контракт на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах за принципом "качай або плати". Мінімальні гарантовані обсяги прокачування — 65 млрд кубометрів газу на перший рік та по 40 млрд кубометрів на наступних 4 роки. Таким чином, згідно з укладеним договором, російська сторона сплачує законтрактований обсяг транзиту, незалежно від того, качає вона газ чи ні.