Майже 10 тисяч підприємців звернулися до ПриватБанку за програмою доступних кредитів

Майже 10 тисяч підприємців звернулися до ПриватБанку за програмою доступних кредитів

Укрінформ
Майже 10 тисяч підприємців вже подали заявки до ПриватБанку за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це йдеться в пресрелізі банку, що є в розпорядженні Укрінформу.

"На сьогодні через сайт ПриватБанку попередні заявки на отримання пільгових кредитів за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" подали 9 279 підприємців та представників малого бізнесу", - йдеться в повідомленні.

У ПриватБанку зазначили, що в середньому банк обробляє понад 2500 заявок підприємців на день.

Як повідомляв Укрінформ, уряд ухвалив постанову для старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" із 1 лютого 2020 року.

ПриватБанк 27 січня відкрив прийом заявок підприємців і представників малого бізнесу на отримання пільгових кредитів у рамках нової державної програми стимулювання бізнесу "Доступні кредити 5-7-9%". 31 січня 2020 року ПриватБанк та Фонд розвитку підприємництва підписали угоду про співпрацю в рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%".

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Програма державної підтримки мікро- та малого бізнесу дозволить учасникам отримати до 1,5 млн грн доступного кредиту під 5, 7 або 9% для створення або розширення власного бізнесу. За попередніми оцінками, близько 50 000 позичальників зможуть взяти участь в цій програмі вже у 2020 році, що сприятиме зростанню рівня зайнятості в Україні, розвитку інноваційних та ефективних підприємств, а відтак розширюватиме податкову базу та збільшуватиме доходи до державного бюджету України, що дозволить безперебійно фінансувати державну програму "Доступні кредити 5-7-9%".

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