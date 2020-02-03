Майже 10 тисяч підприємців звернулися до ПриватБанку за програмою доступних кредитів

Майже 10 тисяч підприємців вже подали заявки до ПриватБанку за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це йдеться в пресрелізі банку, що є в розпорядженні Укрінформу.

"На сьогодні через сайт ПриватБанку попередні заявки на отримання пільгових кредитів за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" подали 9 279 підприємців та представників малого бізнесу", - йдеться в повідомленні.

У ПриватБанку зазначили, що в середньому банк обробляє понад 2500 заявок підприємців на день.

Як повідомляв Укрінформ, уряд ухвалив постанову для старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" із 1 лютого 2020 року.

ПриватБанк 27 січня відкрив прийом заявок підприємців і представників малого бізнесу на отримання пільгових кредитів у рамках нової державної програми стимулювання бізнесу "Доступні кредити 5-7-9%". 31 січня 2020 року ПриватБанк та Фонд розвитку підприємництва підписали угоду про співпрацю в рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%".

Програма державної підтримки мікро- та малого бізнесу дозволить учасникам отримати до 1,5 млн грн доступного кредиту під 5, 7 або 9% для створення або розширення власного бізнесу. За попередніми оцінками, близько 50 000 позичальників зможуть взяти участь в цій програмі вже у 2020 році, що сприятиме зростанню рівня зайнятості в Україні, розвитку інноваційних та ефективних підприємств, а відтак розширюватиме податкову базу та збільшуватиме доходи до державного бюджету України, що дозволить безперебійно фінансувати державну програму "Доступні кредити 5-7-9%".