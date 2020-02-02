Видобуток Газпрому в січні обвалився на 6% - ЗМІ

Російський монополіст Газпром був змушений скоротити в січні видобуток газу на 6%, зокрема, через надзвичайно теплу для цього місяця погоду.

Про це свідчать розрахунки російського агентства Інтерфакс на підставі оперативних даних Центрального диспетчерського управління ПЕК.

"Видобуток природного газу Газпрому в січні 2020 року знизився на 6% - до 44,3 млрд кубометрів (із 47,32 млрд за січень 2019 року)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це істотно менше в порівнянні із січневими показниками 2017-2019 років.

На думку аналітиків, причина такого падіння - погода, що встановилася в Європі, вона виявилася найтеплішою як мінімум за десятиліття.

Окрім того, за розрахунками Інтерфаксу, в січні 2020-го істотно впав експорт Газпрому - до 13,3 млрд кубометрів проти 17,55 млрд роком раніше.

Це пояснюється тим, що європейські покупці максимізували запаси газу в сховищах і до підписання транзитного контракту між Україною та РФ їх майже не витрачали. А зараз Європа активно вибирає газ із підземних сховищ.

"Надлишок газу тисне на ціни на ринку, які вже впали до літніх рівнів ", - констатується в публікації.

Як повідомляв Укрінформ, 30 грудня 2019 року у Відні завершилися чотириденні перемовини з ПАТ "Газпром" про транзит газу територією України. Сторони підписали новий транзитний контракт на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах за принципом "качай або плати". Мінімальні гарантовані обсяги прокачування — 65 млрд кубометрів газу на перший рік та по 40 млрд кубометрів на наступних 4 роки.

При підписанні нового "газового" контракту у грудні 2019 року російська та українська сторони домовилися відмовитися від судових спорів одна проти одної за контрактами на постачання і транзит газу від 19 січня 2009 року, у тому числі - зняти арешт з активів Газпрому.

Водночас, згідно із цими ж домовленостями, Росія виплатила Україні майже 3 млрд доларів на виконання рішень Арбітражного інституту Торгово-промислової палати Стокгольма від грудня 2017 року і лютого 2018 року.