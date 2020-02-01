На Рівненській АЕС вночі відключився енергоблок, причини з’ясовують

На Рівненській АЕС вночі відключився енергоблок №3. Причини відключення з'ясовуються.

Про це повідомляє пресцентр атомної електростанції.

«1 лютого 2020 року о 02:24 відбулося відключення енергоблоку №3 Рівненської АЕС від енергомережі. Реакторна установка перебуває на 35% від номінальної потужності. З’ясовуються причини відключення», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що зараз в роботі перебувають енергоблоки №2 та №4 Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 1417 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

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На енергоблоці №1 (ВВЕР-440) Рівненської АЕС триває планово-попереджувальний ремонт. Усі роботи проводяться згідно з графіком ремонту.

Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм, запевнили у пресцентрі.