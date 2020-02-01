Україні потрібні нові масштабні проєкти з Китаєм — Кулеба

Україні треба зняти бар'єри для торгівлі з Китаєм, а також починати нові, вигідні, масштабні проєкти та відкривати нові можливості.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба на засіданні української частини Комісії зі співробітництва між урядом України та урядом Китайської Народної Республіки 31 січня, повідомляє Урядовий портал.

"КНР – наш стратегічний партнер. З одного боку, маємо підтримувати загальнополітичну рамку співробітництва, з іншого – починати нові, вигідні для України, масштабні проєкти і відкривати нові можливості, зокрема, для підвищення інтенсивності торгівлі та розвитку української економіки і інфраструктури", – наголосив Кулеба.

Під час засідання разом з представниками міністерств та Послом України в Китаї Сергієм Камишевим було проаналізовано виконання попередніх домовленостей і проєктів, результати та плани роботи галузевих підкомісій та робочої групи з питань інвестицій, визначено перспективні напрями подальшої співпраці.

За результатами зустрічі Кулеба доручив підготувати атлас перспективних проєктів за усіма напрямами роботи Комісії для подальшого обговорення з китайською стороною.

В планах – розширити торгівлю і, зокрема, зняти бар'єри торгівлі. Крім торговельно-економічного напряму, ключовими сферами співробітництва між Україною та Китаєм є науково-технічна, космічна галузі, сільське господарство, культура, освіта та медицина. По кожному з цих напрямів працюють відповідні підкомісії і виконуються спільні проєкти. Так, наприклад, зараз українські науковці разом з китайськими колегами проводять 34 науково-дослідних проєкти. Співпрацюють і в космічній сфері. У рамках п’ятирічного плану – участь в китайській програмі освоєння Місяця. Також є зацікавленість у розвитку взаємодії у сфері кінематографії. Крім того, Україна прагне реалізувати з Китаєм низку нових інвестиційних проєктів у сфері енергетики, інфраструктури тощо.

У Кабміні додали, що за 11 місяців 2019 року Китай вийшов на перше місце серед країн – торгових партнерів України. Товарообіг зріс на 32,5% і досяг 11,7 млрд доларів США. Ключовими пріоритетами співпраці з КНР зараз є сільське господарство, енергетика та енергоефективні технології, туризм, культурний та науковий обмін, космічна галузь.

Фото: Кабмін