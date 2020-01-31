Україна експортуватиме яйця та м'ясо до ОАЕ

Погоджено сертифікати здоров'я для експорту яєць та яєчних продуктів, а також м'яса та м'ясопродуктів з України до ОАЕ.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

“Компетентні органи України та Об'єднаних Арабських Еміратів погодили сертифікати здоров'я для експорту столових яєць та яєчних продуктів, а також м'яса та м'ясних продуктів з України до Об'єднаних Арабських Еміратів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що детальніше ознайомитися з сертифікатами можна на офіційному сайті Держпродспоживслужби у розділі “Міжнародне співробітництво” у рубриці “Сертифікати на експорт з України”.

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Як повідомляв Укрінформ, на початку січня 2020 року компетентні органи України та Японії погодили міжнародний ветеринарний сертифікат для експорту свіжих яєць з України.

Також, торік Міністерство сільського господарства США оприлюднило вимоги до експорту продукції м'яса (в тому числі птиці) та яєць з України до США.

Раніше влітку 2019 року було погоджено низку ветеринарних сертифікатів на експорт м’яса та м'ясопродуктів, молока та молочних продуктів, столових яєць та яєчних продуктів, риби та рибопродуктів та інших харчових продуктів з України до Катару.

Протягом січня-листопада 2019 року Україна експортувала яєць на 104,3 млн доларів, що на 22% більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Основними покупцями українських яєць стали ОАЕ (на 24 млн доларів), Ірак (на 13,3 млн доларів) та Віргінські острови (на 9,6 млн доларів). Загалом за 11 місяців минулого року було експортовано 129 тис. тонн яєць – на 32% більше, ніж за січень-листопад 2018 року.