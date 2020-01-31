Єврокомісія оприлюднила дані про порушення прав споживачів на інформацію в торгівлі

Дві третини з 500 сайтів із продажу предметів широкого вжитку – одягу, взуття, меблів, господарських та електричних товарів, - порушували право споживачів на отримання інформації про власні права.

Такі результати дослідження щодо інформування споживачів про їхні права на сайтах з онлайн продажу в 27 країнах Євросоюзу оприлюднені Єврокомісією у п’ятницю.

"Неприйнятно, що європейські споживачі не отримують належної інформації про власні права стосовно поставок товарів у межах електронної торгівлі у двох із кожних трьох онлайн магазинів. Дотримання прав споживачів за законодавством ЄС, таких, як право повернення товарів протягом 14 днів, підвищує довіру споживачів до торгівлі онлайн. Отже, ці права не повинні ховатися під маленьким шрифтом», - зауважив з цього приводу Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс (Didier Reynders).

П’ята частина сайтів, що були включені у дослідження Єврокомісії, не надавали повну інформацію щодо ціни товару, «забуваючи» вказати витрати на його доставку або на поштові послуги. Більше третини сайтів не надавали покупцям інформацію про дворічне правове зобов’язання щодо ремонту, заміни або грошової компенсації за товар, який на час купівлі виявився несправним. Хоча ЄС зобов’язує торговельні мережі вказувати адресу онлайн платформи з урегулювання суперечок, що можуть виникати в ході електронних закупівель, близько 45 перевірених торговельних сайтів не надавали таких «лінків».

Прийнята в ЄС Директива із захисту прав споживачів передбачає, що під час здійснення купівель онлайн кожен споживач має право отримати чітку, достовірну та широку інформацію щодо правил доставки товару, про умови його повернення, а також правові гарантії у випадку несправності придбаних приладів або предметів. За правилами ЄС, така інформація має бути чіткою, зрозумілою та доступною для покупців на кожному сайті електронної торгівлі.