В Україні не приділяли увагу екологічній складовій роботи ТЕС - Герус

Історично в Україні недостатньо уваги приділялося екологічній складовій при виробництві електроенергії на ТЕС.

Про це написав у Facebook голова парламентського комітету з енергетики та ЖКП Андрій Герус.

"На жаль, історично в Україні недостатньо уваги приділялося екологічній складовій при виробництві електроенергії на ТЕС. На сьогодні немає фільтрів, немає відповідних екологічних норм, немає плати за передачу е/е при експорті", - написав Герус.

Разом з тим, за його словами, Європейський Союз може ввести екологічний податок на "брудну" електроенергію, яка імпортується із сусідніх країн.

"Така ситуація може призвести до того, що всі такі пільги із української сторони будуть ліквідовані податком із європейської сторони - наповниться європейський, а не український бюджет", - написав Герус.

Голова парламентського комітету вказує, що Єврокомісія аналізує зараз введення нового податку на вуглецеві викиди при імпорті електроенергії, так званий border carbon adjustment (BCA), щоб зменшити стимули використання вугілля у сусідніх до ЄС країнах, де немає відповідних екологічних податків.

"На мою думку, більш правильно було, щоб на українських ТЕС встановлювалися відповідні фільтри, сплачувалися відповідні екологічні податки та було наближення до європейських екологічних стандартів. Тоді в української сторони були б сильні аргументи, щоб показувати екологічний прогрес та опонувати введенню таких податків із європейської сторони. І чим швидше самі учасники ринку це зрозуміють, тим краще буде для всіх", - зазначив Герус.