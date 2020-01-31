"Свій" директор в ОПЗ за $5 мільйонів: НАБУ повідомило про підозру трьом особам

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру трьом особам, яких впіймали на хабарі у сумі 50 тис. дол. голові Фонду держмайна.

Про це інформує пресслужба відомства.

"30 січня 2020 року трьом особам, викритим напередодні під час надання частини неправомірної вигоди у розмірі 50 тис. дол. голові Фонду державного майна України, детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили про підозру", - зазначили у відомстві.

Їм інкримінують порушення ч.4 ст.369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Як встановило слідство, підозрювані запропонували голові ФДМУ 5 млн дол. хабаря в обмін на призначення на посаду директора ПАТ "Одеський припортовий завод" (99,5% акцій належать державі) наперед визначеної особи. За задумом, призначений керівник державного підприємства нібито мав сприяти співробітництву між заводом і певним колом приватних компаній, пов'язаних із ініціаторами корупційного злочину.

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Підозрювані планували надавати неправомірну вигоду частинами упродовж року з моменту досягнення домовленостей. Під час передачі першого траншу у сумі 50 тис. дол. США їх викрили детективи НАБУ. Вказана реалізація стала можливою за сприяння Державної прикордонної служби України.

Розслідування наведених фактів НАБУ та САП розпочали за заявою голови ФДМУ в листопаді 2019 року.