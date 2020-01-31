У 2019 році бізнесу відшкодували ПДВ на 15,4% більше

У 2019 році бізнесу відшкодовано 151,9 млрд грн податку на додану вартість (ПДВ), що на 15,4% більше, ніж у 2018 році.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

"Загалом протягом 2019 року відшкодовано 151,9 млрд грн податку на додану вартість. Це на 20,2 млрд грн (+15,4 відс.) більше, ніж за попередній рік", - йдеться в повідомленні.

У податковій зазначають, що одним із досягнень нової податкової служби є також стабілізація повноти відшкодування ПДВ відповідно до поданих платниками заявок. Так, за 2019 рік відшкодовано 99,4% ПДВ від заявлених 152,8 млрд грн. Тоді як за 2018 рік цей показник становив лише 89,9%.