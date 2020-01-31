Оператор ГТС оголосив закупівлю газу для виробничих потреб на 9,15 мільярда

Оператор ГТС оголосив закупівлю газу для виробничих потреб на 9,15 мільярда

Укрінформ
Новий оператор газотранспортної системи ТОВ "Оператор ГТС України" оголосило закупівлю природного газу для виробничо-технологічних потреб на загальну суму 9,15 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

"Оголосили нашу першу велику закупівлю газу для виробничо-технологічних потреб - 1,76 млрд кубометрів на 9,15 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Оператор повертає стандартну практику заключення угод із закупівель газу.

"Тепер в проекті договору максимальний термін оплати поставок Оператором ГТС – до 30 днів", - зазначається в повідомленні.

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Подання тендерних пропозицій до 17 лютого.

"Запрошуємо трейдерів взяти активну участь в торгах. Також найближчим часом плануємо додатково оголосити 2 тестові тендери на закупівлю газу безпосередньо на "митному складі", - додали у компанії.

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