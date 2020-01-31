Оператор ГТС оголосив закупівлю газу для виробничих потреб на 9,15 мільярда

Новий оператор газотранспортної системи ТОВ "Оператор ГТС України" оголосило закупівлю природного газу для виробничо-технологічних потреб на загальну суму 9,15 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

"Оголосили нашу першу велику закупівлю газу для виробничо-технологічних потреб - 1,76 млрд кубометрів на 9,15 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Оператор повертає стандартну практику заключення угод із закупівель газу.

"Тепер в проекті договору максимальний термін оплати поставок Оператором ГТС – до 30 днів", - зазначається в повідомленні.

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Подання тендерних пропозицій до 17 лютого.

"Запрошуємо трейдерів взяти активну участь в торгах. Також найближчим часом плануємо додатково оголосити 2 тестові тендери на закупівлю газу безпосередньо на "митному складі", - додали у компанії.