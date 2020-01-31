Кредитори неплатоспроможних банків минулого року отримали 10,1 мільярда

На погашення вимог кредиторів неплатоспроможних банків у 2019 році було спрямовано 10,135 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Протягом 2019 року на погашення вимог кредиторів неплатоспроможних банків було спрямовано 10 135,17 млн грн, з яких 12,99 млн грн виплачено кредиторам 2 черги, 4 406,66 млн грн – 3 черги, 1 248,02 млн грн – 4 черги, 173,15 млн грн – 5 черги, 0,001 млн грн – 6 черги, 3 853,19 млн грн – 7 черги, 43,44 млн грн – 8 черги, 298,13 млн грн – 9 черги, 99,59 млн грн – 10 черги. Із загальної суми виплат на позачергове задоволення вимог забезпечених кредиторів було спрямовано 3 368,15 млн грн, в т.ч. 3 104,16 млн грн – НБУ", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у грудні 2019 року кредиторам неплатоспроможних банків було виплачено 1,37 млрд грн, в т.ч. 892,80 млн грн – кредиторам 3 черги, 225,06 млн грн – 4 черги, 158,58 млн грн – 5 черги, 61,99 млн грн – 7 черги, 2,75 млн грн – 8 черги, 0,42 млн грн – 9 черги, 29,04 млн грн – 10 черги.

Станом на 1 січня 2020 року за весь час задоволено вимог кредиторів неплатоспроможних банків на загальну суму 44,67 млрд грн, з яких 11,5 млрд грн виплачено забезпеченим кредиторам (в т.ч. 10,4 млрд грн – НБУ).