Уряд дозволив проводити фітосанітарні експертизи приватним лабораторіям

Уряд дозволив проводити фітосанітарну експертизу у лабораторіях різних форм власності.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

“Уряд спростив фітосанітарні процедури. Відповідна постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2019 року №1177 «Деякі питання реалізації Закону України «Про карантин рослин» опублікована на “Урядовому порталі”. Так, постанова передбачає удосконалення проведення фітосанітарних процедур та надання права вибору власнику вантажу... проводити фітосанітарну експертизу (аналіз) у фітосанітарних лабораторіях, що належать до сфери управління Держпродспоживслужби, або уповноважених фітосанітарних лабораторіях будь-якої іншої форми власності”, - йдеться у повідомленні.

Також постановою №1177 передбачено, що державний фітосанітарний інспектор зобов’язаний видати заявнику карантинний сертифікат, фітосанітарний сертифікат або фітосанітарний сертифікат на реекспорт чи прийняти рішення про відмову в його видачі протягом 8 робочих годин після отримання ним висновку фітосанітарної експертизи. Раніше державний фітосанітарний інспектор був зобов’язаний видати заявнику зазначені документи чи відмовити у їх видачі протягом 24 годин після завершення завантаження транспортного засобу.