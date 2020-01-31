Прокуратура вимагає у суді повернути будівлю Укрзалізниці вартістю 6,3 мільйона

Прокурори скерували до суду позов про повернення будівлі Укрзалізниці вартістю 6,3 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

«Прокурори прокуратури Одеської області скерували до суду позов про скасування реєстрації права власності на нерухоме майно АТ «Українська залізниця» площею 520 кв. м у Малиновському районі міста», - йдеться у повідомленні.

З’ясовано, що державним реєстратором Одеського міського управління юстиції на підставі скасованого рішення арбітражного суду Одеської області та рішення районної адміністрації про присвоєння нової поштової адреси за одним із підприємств зареєстровано право власності на будівлю залізниці.

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Прокурори встановили, що цей об’єкт є однією з будівель цілісного майнового комплексу площею понад 4800 кв. м, який належить державі в особі Міністерства інфраструктури України.

Робота на вказаному напрямку триває.