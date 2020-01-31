Тривають переговори про зняття обмежень на експорт української курятини до ЄС

Українська урядова делегація та представники Європейської комісії продовжили переговори про можливість зняття обмежень на експорт української курятини до Євросоюзу, що були запроваджені через спалах грипу птиці у Вінницької області.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

“Метою зустрічей є досягнення позитивного рішення ЄС щодо якомога швидшого зняття торговельних обмежень щодо України у зв'язку з реєстрацією спалаху пташиного грипу на території Вінницької області та застосування принципу зонування до місць спалаху пташиного грипу”, - йдеться у повідомленні.

Представники української делегації поінформували європейських колег про вжиті заходи із ліквідації пташиного грипу на території України.

Європейська сторона повідомила про процедури, які необхідно пройти для прийняття відповідного рішення. При цьому було відзначено, що завдяки швидкому опрацюванню робочих питань, налагодженню прямої комунікації фахівців та оперативному інформуванню ЄС про вжиті компетентним органом України заходи, такі процеси уже розпочалися і тепер потрібен певний час для їх завершення.

Як повідомляв Укрінформ, у Вінницькій області 18 січня поточного року в приватному підприємстві «Хутір» (с. Бугаків Немирівського району Вінницької області) було зареєстровано загибель птиці. При дослідженні відібраних проб біоматеріалу встановлено діагноз на грип. Рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Немирівській районній державній адміністрації затверджено план із ліквідації захворювання, визначено межі епізоотичного осередку, зон захисту та нагляду.

За попередніми даними ймовірною причиною занесення збуднику грипу в господарства були дикі та синантропні птахи.

Європейський Союз тимчасово призупинив ввезення з України на територію ЄС м’яса птиці, м’ясної продукції з птиці та термічно необроблених продуктів з птиці. При цьому яйця та яєчна продукція під дані обмеження не підпадають.

Востаннє випадки грипу птиці фіксувалися наприкінці 2016 - на початку 2017 років. За два роки Європейський Союз так і не зняв з України раніше запроваджених через грип птиці торговельних обмежень, незважаючи на те, що територія України була вільною від цього захворювання.