Фонд гарантування завершив ліквідацію Грін Банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію ПАТ "Грін Банк".

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Відповідно до статті 53 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 29 січня 2020 року внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію припинення ПАТ «Грін Банк» як юридичної особи, а отже, ліквідація банку вважається завершеною, а банк ліквідованим", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, у січні 2015 року НБУ вирішив ліквідувати «Грін Банк» так як регулятор неодноразово виявляв факти порушень законодавства з питань фінансового моніторингу, за що до банку застосовувалися заходи впливу. Проте банк не вживав достатніх заходів щодо зменшення в його діяльності ризиків використання послуг для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Тому Нацбанком було прийнято рішення його ліквідувати.