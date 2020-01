Електронна система публічних закупівель Prozorro отримала міжнародну нагороду від Apolitical, глобальної навчальної платформи для світових урядів.

Про це йдеться на сайті Apolitical.

Українська система здобула нагороду в категорії Doing More with Less (приблизно можна перекласти як «Робити більше з меншими ресурсами»).

Система публічних закупівель Prozorro була створена у 2015 році. Як повідомляється на її сайті, станом на початок 2020 року вона допомогла зекономити на торгах 100 мільярдів гривень.

Нагадаємо: проєкт "Prozorro.Продажі", за допомогою якого продають майно неплатоспроможних банків, державних та комунальних підприємств, стартував у 2016 році. Організатори нагороди Apolitical зазначають, що проєкт із бюджетом у 100 тисяч доларів і невеликою командою приніс прибуток на 500 мільйонів доларів.