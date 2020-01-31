Електронна система публічних закупівель Prozorro отримала міжнародну нагороду
Укрінформ
Електронна система публічних закупівель Prozorro отримала міжнародну нагороду від Apolitical, глобальної навчальної платформи для світових урядів.
Про це йдеться на сайті Apolitical.
Українська система здобула нагороду в категорії Doing More with Less (приблизно можна перекласти як «Робити більше з меншими ресурсами»).
Система публічних закупівель Prozorro була створена у 2015 році. Як повідомляється на її сайті, станом на початок 2020 року вона допомогла зекономити на торгах 100 мільярдів гривень.
Нагадаємо: проєкт "Prozorro.Продажі", за допомогою якого продають майно неплатоспроможних банків, державних та комунальних підприємств, стартував у 2016 році. Організатори нагороди Apolitical зазначають, що проєкт із бюджетом у 100 тисяч доларів і невеликою командою приніс прибуток на 500 мільйонів доларів.