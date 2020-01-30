За місяць ціни на АЗС знизилася у середньому на 2 гривні — Гончарук

За місяць ціна на дизельне пальне та бензин знизилася в середньому на 2 гривні.

Про це у Telegram повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"За місяць ціна на дизельне пальне та бензин знизилася в середньому на 2 гривні. Щоденні витрати українців на пальне зменшились на 16,5 млн грн, або на 511 млн грн на місяць", - зазначив Гончарук.

Він додав, що за місяць офіційні продажі пального збільшились на 6%, а це означає, що збільшилась і кількість податків, які сплачуються в бюджет.

Прем'єр-міністр розповів, що спільно з правоохоронцями та органами контролю було відпрацьовано майже 4 тис. нелегальних АЗС по всій Україні. Частину закрили, інша частина — отримали ліцензії на офіційну роботу. В окремих областях, наприклад, в Луганській та Миколаївській обсяги продажі пального збільшились на 15%. Ще в трьох: Вінницькій, Дніпропетровській та Черкаській — на 14%.

Читайте також: Найдешевші в Україні бензини та дизпальне продаються на Чернігівщині

Як повідомляв Укрінформ, 11 січня у ході наради з регіонами щодо боротьби з тіньовими ринками Гончарук заявив, що розпочата 26 грудня 2019 року боротьба з нелегальними заправками в країні буде доведена до кінця.