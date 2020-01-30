Зеленський обговорив із президентом SOCAR спільні проєкти в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом компанії SOCAR Ровнагом Абдуллаєвим.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Під час зустрічі Зеленський зазначив, що українська влада сприятиме реалізації спільних з компанією SOCAR проектів у сферах постачання нафти та газу.

Сторони обговорили можливості інвестування у газотранспортну галузь України.

Зеленський також наголосив на важливості реалізації домовленостей щодо роботи компанії SOCAR в Україні, які були досягнуті під час його візиту до Азербайджану в грудні минулого року.

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У зустрічі також взяли участь віце-президент SOCAR Ельшад Насіров і керівник представництва SOCAR в Україні Ельчін Мамедов.

Як повідомляв Укрінформ, заступник директора Одеського припортового заводу 30 січня заявив, що азербайджанська нафтова компанія SOCAR може взяти участь у приватизації ОПЗ.

Фото: Офіс Президента