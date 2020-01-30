Гончарук закликає місцеву владу наповнювати Інвестиційний атлас надрокористувача

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив головам ОДА розмістити на офіційних сайтах електронний «Інвестиційний атлас надрокористувача», у якому визначено перелік об’єктів, що можуть зацікавити інвесторів.

Про це Гончарук повідомив у Telegram за результатами селекторної наради з головами ОДА.

“Доручив головам ОДА спільно з Держгеонадр розмістити електронний «Інвестиційний атлас надрокористувача» на офіційних вебсайтах - у ньому визначено перелік об’єктів, які можуть зацікавити інвесторів”, - зазначив він.

Також глава уряду закликав органи місцевого самоврядування максимально долучитися до наповнення Атласу та забезпечити надання конкретних інвестиційних пропозицій.

“Збагачення корупціонерів за рахунок природних копалин - неприпустима історія. Надра України «працюватимуть» виключно на користь українського народу”, - наголосив Гончарук.

Він знову запевнив, що продаж ліцензій на видобуток надр відбуватиметься виключно через е-аукціони Prozorro.Продажі.

Читайте також: Новий глава Держгеонадр розповів про пріоритети в роботі

Як повідомлялося, Державна служба геології та надр України запустила Інвестиційний атлас надрокористувача, до якого увійшли 85 об’єктів, розподілених у шість кошиків (за видами корисних копалин): вуглеводнева сировина; металічні корисні копалини; неметалічні корисні копалини; підземні води; горючі тверді корисні копалини; дорогоцінне і напівдорогоцінне каміння.

Фото: t.me/s/PMHoncharuk