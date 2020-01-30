Авіаподорожі до Великої Британії: змін через Brexit не передбачається

Жодних змін щодо авіаподорожей до та з Великої Британії у зв’язку з її виходом з ЄС не передбачається до 31 грудня 2020 року.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі авіакомпанії Wizz Air.

«Wizz Air повідомляє пасажирам, що Велика Британія офіційно вийде з Європейського Союзу о 2300GMT/2400CET 31 січня 2020 року. Проте впродовж наступних 11 місяців (до 31 грудня 2020 року) країна продовжуватиме дотримуватися нормативно-правової бази ЄС, тому жодних змін щодо авіаподорожей до/з Великої Британії протягом цього періоду не передбачається», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Європейський парламент 29 січня 2020 року на пленарному засіданні у Брюсселі більшістю голосів ухвалив угоду про вихід Великої Британії з Європейського Союзу.

30 січня 2020 року Рада Європейського Союзу затвердила в письмовій формі угоду про вихід Великої Британії зі складу ЄС (Brexit), остаточно завершивши процес ратифікації угоди зі свого боку. Угода про вихід набуде чинності після того, як Велика Британія залишить Європейський Союз 31 січня 2020 року опівночі за центральноєвропейським часом.