Смолій назвав можливі коливання дефіциту поточного рахунку у ближчі роки

У Національному банку очікують, що дефіцит поточного рахунку у 2020-2022 роках коливатиметься на рівні 3-4%.

Про це на пресконференції заявив голова Національного банку Яків Смолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У 2019 році дефіцит звузився до 0,7% ВВП. Значний внесок у його зменшення мало отримання НАК «Нафтогаз» компенсації від російського Газпрому за рішенням Стокгольмського арбітражу. Однак і без урахування цих коштів дефіцит поточного рахунку звузився завдяки меншому дефіциту зовнішньої торгівлі товарами, стійкому зростанню експорту послуг, меншим обсягам репатріації дивідендів. У 2020-2022 рр. дефіцит поточного рахунку коливатиметься на рівні 3-4%", - сказав Смолій.

Він зазначив, що розширення дефіциту буде пов’язане, зокрема, з високими обсягами інвестиційного імпорту і зниженням надходжень від транзиту газу. Водночас це компенсуватиметься суттєвішими надходженнями капіталу до приватного сектору в результаті поліпшення інвестиційного клімату.