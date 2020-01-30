Гончарук 3 лютого презентує програму доступних кредитів

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у понеділок, 3 лютого, візьме участь у презентації державної програми “Доступні кредити 5-7-9%”.

Анонс цього заходу оприлюднений на Урядовому порталі.

“3 лютого Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук візьме участь у презентації державної програми “Доступні кредити 5-7-9%”. Початок: 13:00”, - зазначено на сайті.

Разом із Главою уряду участь у цьому заході планують узяти: міністр розвитку економіки, торгівлі, сільського господарства Тимофій Милованов, міністр фінансів України Оксана Маркарова, представники ключових державних банків України та провідних бізнес-асоціацій та бізнес-спільнот.

Вони обговорюватимуть ключові умови державної програми “Доступні кредити 5-7-9%”, хто може взяти участь у ній, як та де отримати кредит, які механізми зниження ставки до 5, 7 або 9%.