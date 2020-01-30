Торік до неплатоспроможних банків надійшли майже 9 мільярдів

У 2019 році надходження коштів до неплатоспроможних банків становили майже 9 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"У січні-грудні 2019 року на рахунки банків, що ліквідуються, надійшло понад 8,9 млрд грн. Від реалізації активів цих банків сума надходжень за рік склала 7,8 млрд грн, погашення кредитів – 1,0 млрд грн, оренди майна – 0,1 млрд грн, погашення цінних паперів – 0,02 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

За рік найбільше коштів надійшло до: АТ «Дельта Банк» - 1,6 млрд грн (1,3 млрд грн – від продажу активів), АТ «ВТБ Банк» - 1,6 млрд грн (1,5 млрд грн – від продажу активів), ПАТ «КБ «Надра» - 1,5 млрд грн (1,4 млрд грн – від продажу активів), ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» - 0,8 млрд грн (0,6 млрд грн – від продажу активів), ПАТ «Банк Форум» - 0,6 млрд грн (майже вся сума від продажу активів).

У грудні 2019 року неплатоспроможні банки отримали 1 046,9 млн грн, в т.ч. 1 000,9 млн грн – від продажу їх активів. За обсягами надходжень від реалізації активів за підсумками грудня 2019 року лідирували, зокрема: ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» - 372,4 млн грн, АТ «Дельта Банк» - 356,5 млн грн, ПАТ «КБ «Надра» - 180,85 млн грн, ПАТ «Діамантбанк» - 21,3 млн грн та АТ «ВТБ Банк» - 10,6 млн грн. Крім того, за грудень 2019 року в загальній сумі надходжень 42,0 млн грн склали кошти від погашення кредитів; 4,0 млн грн – від оренди майна. Від погашення цінних паперів кошти до банків не надходили.