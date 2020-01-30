В парламенті Туреччини обговорили актуальні аспекти українсько-турецьких відносин

В Анкарі відбулася зустріч групи українських дипломатів на чолі з Надзвичайним та Повноважним Послом України в Турецькій Республіці Андрієм Сибігою та групи дружби Туреччини та України Великих національних зборів

Під час зустрічі було обговорено актуальні аспекти українсько-турецьких відносин та напрямки їхнього розвитку, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Нам дуже приємно вітати вас у стінах Великих національних зборів Туреччини. Коли формувався склад групи дружби Туреччини та України, ми отримали звернення від усіх ключових партій, що представлені в парламенті. Це свідчить про те, що всі політичні сили, попри свої переконання та розбіжності в поглядах, усвідомлюють важливість розбудови відносин, зміцнення дружби з Україною», - сказав на початку зустрічі голова групи дружби України та Туреччини, депутат парламенту від Партії справедливості та розвитку Йилдирим Тугрул Тюркеш.

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У свою чергу Андрій Сибіга наголосив на здобутках двосторонніх відносин та спільності поглядів на актуальні питання, підкреслив відкритість України до поглиблення співпраці з Туреччиною.

«Сподіваюся, що наша зустріч стане поштовхом для подальшого розвитку нашого міжпарламентського співробітництва. Переконаний, що наші оцінки і ситуації в регіоні, і тих викликів, які стоять перед нашими державами, тих питань, що виникають перед нашими народами, абсолютно співпадають. Це означає, що ми дійсно дуже близькі, у нас великі перспективи для розвитку. Головний наш меседж – ми відкриті до співпраці й хочемо її поглиблювати», - сказав очільник дипломатичного представництва України в Туреччині.

У ході зустрічі сторони обговорили актуальні аспекти двосторонньої співпраці як на державному, так і регіональному рівнях, напрямки їхнього розвитку, конкретні проєкти у різних сферах.

«Це була дуже продуктивна зустріч. Пан Посол перебуває в Туреччині понад три роки, він дуже досвідчений та обізнаний у всіх аспектах українсько-турецьких відносин. З нашого боку, всі учасники групи дружби з великим ентузіазмом поставилися до її проведення та своєї участі в ній. За результатами зустрічі маємо намір активно працювати над тими напрямками, які обговорювалися», - поділився враженнями з Укрінформом за результатами зустрічі голова групи дружби Туреччини та України Йилдирим Тугрул Тюркеш.

В Туреччині обговорили актуальні аспекти відносин з Україною / Фото: Ольга Будник, Укрінформ

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга розпочав свою промову турецькою, висловивши співчуття з приводу загибелі людей внаслідок землетрусу в Елазизі, на сході Туреччини. У свою чергу голова групи дружби Туреччини та України висловив співчуття з приводу загибелі пасажирів та членів екіпажу у результаті збиття літака МАУ в Ірані.

Зустріч відбулася напередодні запланованого на 3 лютого візиту Президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана до Києва у рамках проведення засідання Стратегічної Ради високого рівня між Україною та Туреччиною.