Apple отримала рекордну виручку і прибуток в кінці минулого року

Apple в жовтні-грудні 2019 року отримала рекордну квартальну виручку і прибуток в своїй історії.

Про це повідомляється у квартальному звіті корпорації.

Виручка Apple збільшилася на 9% порівняно з жовтнем-груднем 2018-го і склала 91,8 мільярда доларів. Чистий прибуток у порівнянні з тим же періодом зріс на 11% і досяг 22,2 мільярда доларів.

Глава Apple Тім Кук пояснив успішні фінансові результати високим попитом на телефони iPhone 11 і iPhone 11 Pro (в цілому на айфони припадає більше половини продажів компанії), а також на портативні пристрої та сервіси.

На початку січня ціна акцій Apple зросла до 300 доларів, а капіталізація корпорації перевищила 1,3 трильйона доларів. За цим показником її перевершує тільки нафтова компанія Saudi Aramco, яка вийшла на біржу в грудні 2019 року.