Милованов озвучив, як можна знизити зношеність основних фондів до 48%

Передбачене Програмою дій уряду залучення 50 млрд доларів прямих іноземних інвестиції дозволить зменшити зношеність основних фондів з 60% до 48%.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов під час брифінгу за підсумками дій уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Якщо нам вдасться залучити 50 млрд доларів інвестицій, це дозволить нам знизити зношеність основних фондів з 60% до 48%”, - заявив Милованов.

Він нагадав, що зношеність основних фондів в Україні в середньому становить 60%, а в деяких галузях — до 80%. При цьому у найближчих сусідів України по Східній Європі цей показник не перебільшує 45%.

“Зараз іноземні інвестиції в Україну становлять 2-2,5 млрд доларів за рік. У програмі дій уряду написано, що наша мета — досягти 50 млрд доларів інвестицій (за п’ять років — ред.). Саме для цього зараз будується інвестиційний пакет, який включає інвестиційну няню, приватизацію, концесії, програму доступних кредитів 5-7-9. Головна мета всіх цих програм — нарощування інвестицій”, - наголосив міністр.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня 2019 року Верховна Рада схвалила Програму дій уряду, в якій, зокрема йдеться, що впродовж п'яти років в Україні буде створено 1 млн нових робочих місць, а в економіку країни залучено 50 млрд доларів прямих іноземних інвестицій.