Уряд відкриває інформацію про надра

Уряд схвалив рішення, які сприятимуть оцифровуванню та відкриттю інформації про надра для всіх зацікавлених сторін.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сказав на брифінгу за підсумками засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні ми прийняли на засіданні уряду два рішення, які це спрощують. З одного боку ми знімаємо останні обмеження для того, щоб первинна геологічна інформація була взагалі безкоштовною та щоб нею могли користуватися будь-хто. З іншого боку, створюємо передумови для обладнання в Державній геологічній службі дата-руму, спеціального простору і онлайн і фізично, для того, щоб будь-який інвестор, громадянин, підприємець, будь-хто зацікавлений у роботі з надрами, міг легко діставати інформацію”, - сказав Гончарук.

Читайте також: В Україні створять Офіс контролю викидів у повітря

За його словами, досі багато геологічної інформації лежить у томах, не оцифрованою. Для того, щоб її отримати, необхідно було давати хабар, але тепер такого не буде.

“Геологічна інформація — це інформація про надра, про те, що знаходиться під землею, про те, що вивчено. Це все те, що потенційно може бути використано інвесторами, людьми, які хочуть заробляти на цьому гроші, хочуть видобувати якісь корисні копалини, розробляти. Вся ця інформація має бути відкрита “, - наголосив глава уряду.