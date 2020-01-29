Гончарук назвав 5 доріг, які будуватимуть в першу чергу

Кабінет міністрів України відніс до пріоритетних на будівництво найбільш зруйновані ділянки на 5 дорогах України, що пролягають за основними маршрутами.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

“До пріоритетних на будівництво віднесено найбільш зруйновані ділянки за основними маршрутами, зокрема: М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка (через Вінницю); Н-23 Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя; Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв; Н-11 Дніпро-Миколаїв (через Кривий Ріг); Н-03 Житомир-Чернівці та інші”, - написав Гончарук.

Він додав, що український уряд продовжує масштабне будівництво доріг у країні.

Як повідомляв Укрінформ, 27 січня 2020 року Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) презентувало програму будівництва та ремонту українських доріг на 2020 рік.

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Залежно від фінансування програмою на цей рік передбачене будівництво та ремонт від 4 тис. до 6,5 тис. кілометрів доріг місцевого та державного значення, 9 окружних доріг і трьох мостів.