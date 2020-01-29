Гончарук назвав 5 доріг, які будуватимуть в першу чергу
Про це повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.
“До пріоритетних на будівництво віднесено найбільш зруйновані ділянки за основними маршрутами, зокрема: М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка (через Вінницю); Н-23 Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя; Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв; Н-11 Дніпро-Миколаїв (через Кривий Ріг); Н-03 Житомир-Чернівці та інші”, - написав Гончарук.
Він додав, що український уряд продовжує масштабне будівництво доріг у країні.
Як повідомляв Укрінформ, 27 січня 2020 року Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) презентувало програму будівництва та ремонту українських доріг на 2020 рік.
Залежно від фінансування програмою на цей рік передбачене будівництво та ремонт від 4 тис. до 6,5 тис. кілометрів доріг місцевого та державного значення, 9 окружних доріг і трьох мостів.