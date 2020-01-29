Укргазвидобування повідомило про виснаженість найбільших родовищ на 80-90%

П'ять найбільших родовищ АТ "Укргазвидобування" виснажені на 79-90%.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

"Наводимо рівень виснаженості топ-5 найбільших родовищ компанії: Шебелинське — 89%, Західно-Хрестищенське – 90%, Яблунівське – 79%, Єфремівське – 82%, Мелехівське – 82%", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, у 2019 році компанія відкрила три нові родовища з ресурсною базою 2,15 млрд кубометрів газу, підготувала до буріння об'єкти з ресурсною базою 17,7 млрд кубометрів газу.

"Ми багато інвестуємо у пошук нових ресурсів, які дозволять компенсувати видобуток і природне падіння. Зокрема, проводимо дорозвідку наявних площ і починаємо освоювати «грінфілди» – нові ділянки", - прокоментували у компанії.

Як повідомлялося, АТ «Укргазвидобування» веде розробку газових, нафтогазових і нафтогазоконденсатних родовищ в Харківській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій та Волинській областях. Геологорозвідувальні роботи компанії з пошуку нових родовищ вуглеводнів ведуться у Дніпровсько-Донецькій западині, у Карпатському регіоні.

Компанія видобуває близько 73% українського газу.

Згідно з даними Державної служби статистики, за 2019 рік в Україні було видобуто 20,3 млрд кубометрів природного газу (на 1,0% менше, ніж у 2018 році).