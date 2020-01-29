Уряд Індії виставив на продаж національного авіаперевізника

Уряд Індії заявив про намір продати всю свою частку в національному авіаперевізнику - компанії Air India, обтяженій боргами.

Про те повідомляє NHK.

«Уряд опублікував документ, що запрошує зацікавлених у придбанні цієї авіакомпанії, яка накопичила за останній десяток років величезні борги. У Делі розраховують, що приватизація Air India вдихне нове життя у цього авіаперевізника. У разі успіху охочий її придбати отримає у своє розпорядження 146 повітряних суден, а також 100-відсотковцу частку в низькобюджетному дочірньому підприємстві фірми - компанії Air India Express», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, за 2018-2019 роки ці дві авіакомпанії перевезли близько 26 млн пасажирів. Сукупно на них припадає понад 50% міжнародних перевезень Індії.

NHK нагадує, що 2018 року уряд Індії вже намагався продати 76%-ву частку в Air India. Однак тоді зацікавлених у придбанні не знайшлося.

Нова пропозиція передбачає повну відмову уряду від володіння авіаперевізником.

Фото: Alain Durand/Airliners.net