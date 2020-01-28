Нафтогаз поверне залишок коштів за "газовий запас"

НАК "Нафтогаз України" поверне споживачам залишок коштів за "газовий запас", оскільки нова ціна газу для населення знизилася.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля.

"Клієнти, які раніше придбали газ на умовах пропозиції від Нафтогазу "газовий запас", можуть розраховуватись за поточне споживання газу за зниженою ціною, а залишок коштів повернеться на рахунок споживача", - зазначили у міністерстві.

Знижена ціна газу застосовуватиметься автоматично.

"Населенню не потрібно нікуди звертатися і оформлювати будь-які документи, незалежно від того, яку ціну вони раніше обрали на січень 2020 року: гарантовану (квартальну) чи щомісячну", - зазначили у Мінекоенерго.

Як повідомляв Укрінформ, з 23 серпня до 25 вересня діяла програма Нафтогазу "газовий запас" у рамках акції "Твоя Eнергонезалежність" для побутових споживачів.

Послуга "газовий запас" дозволяла побутовим споживачам придбати заздалегідь необхідні обсяги газу за літньою ціною для використання його протягом опалювального сезону.

Побутовий споживач міг закупити до 25 тис. кубометрів газу. Відпускна ціна Нафтогазу газопостачальним підприємствам (газзбутам) у рамках цього продукту становить 4874,42 грн за 1 тис. кубометрів (без ПДВ, а також без урахування вартості транспортування, розподілу і надбавки постачальника).