Мінфін залучив на внутрішньому ринку ще 6,3 мільярда

Міністерство фінансів України на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 28 січня залучило до державного бюджету 6,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook.

"Міністерство фінансів на аукціоні 28 січня 2020 року провело на внутрішньому ринку успішне розміщення державних облігацій... За підсумками аукціону до державного бюджету надійде 6,3 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

ОВДП з обігом 3 місяці реалізовано на 525 млн грн; однорічні – на 1 148 млн грн; дворічні ОВДП – на 912 млн грн; семирічні – на 3 704 млн грн). При цьому загальний попит на українські облігації перевищив 13 млрд грн.

Середньозважена дохідність семирічних гривневих ОВДП становила 9,79%. Востаннє цінні папери з аналогічним терміном обігу випускались більш ніж п’ять років тому, за ставкою 15%.

Дохідність тримісячних паперів становила 10,15%, однорічних – 9,91%, дворічних ОВДП – 9,86%.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів України 21 січня 2020 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету також близько 6,3 млрд грн.