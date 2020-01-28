Україна збільшила експорт пшениці цього маркетингового року

За неповних сім місяців 2019/2020 маркетингового року (МР) з України було експортовано 15,6 млн тонн пшениці, на 30 тис. тонн більше, ніж за весь 2018/2019 МР.

Про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) у Facebook.

“Експорт пшениці за неповних 7 місяців 2019/2020 року перевищив показник всього минулого сезону. Станом на 27 січня 2020 року обсяг експортованої пшениці за період липень 2019 – січень 2020 року на 30 тис. тонн перевищив річний показник 2018/19 МР та досяг 15,6 млн тонн”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окрім пшениці за вказаний період було експортовано 15,1 млн тонн кукурудзи та 3,9 млн тонн ячменю. Загалом у 2019 році зібрано 28,9 млн тонн пшениці, 9,1 млн тонн ячменю та понад 35 млн тонн кукурудзи.

В УКАБ наголошують, що динаміка виробництва та експорту пшениці в Україні за останні 10 років свідчить про скорочення внутрішнього споживання культури (переважно на кормові/фуражні цілі) та експортозалежність галузі.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році було зібрано близько 75,2 млн тонн зернових та зернобобових із площі 15,2 млн га. У 2019/2020 МГ Україна планує експортувати 54 млн тонн зернових.