Державна політика у сфері інфраструктури має чіткий євроінтеграційний напрямок - Криклій

Державна політика у сфері інфраструктури має чіткий євроінтеграційний напрямок, що є незмінним пріоритетом міністерства.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час зустрічі із єврокомісаром з питань транспорту Адіною Велян у Брюсселі, повідомляє пресслужба міністерства.

"Державна політика у галузі транспорту та інфраструктури має чіткий євроінтеграційний напрям. Іде активний розвиток авіаційного, автомобільного та залізничного сполучення з країнами ЄС. Спільно з міжнародними партнерами працюємо, щоб якомога швидше річки Дніпро, Південний Буг та українська частина річки Дунай стали частиною європейської мережі внутрішніх водних шляхів, а міжнародний водний шлях Е-40 відновлено. Прагнемо реалізації всіх проєктів, що передбачені Індикативним інвестиційним план TEN-T", - сказав Криклій.

Він додав, що стратегічна мета міністерства - щоб транспортна інфраструктура України розвивалась у гармонійному поєднанні з ЄС. Міністр інфраструктури України також наголосив на важливості приєднання України до спільного авіаційного простору ЄС. Він запевнив, що з Українська держава вживає всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки польотів і судноплавства у своїй сфері відповідальності в Азовсько-Чорноморському регіоні, не дивлячись на систематичні порушення з боку Російської Федерації, про що інформує ІСАО та ІМО.

Криклій також наголосив, що інфраструктурна євроінтеграція України є незмінним пріоритетом роботи Міністерства інфраструктури: «Ми активно працюємо для наближення українського законодавства до законодавства ЄС у сфері транспорту та імплементації відповідних директив і регламентів відповідно до Угоди про асоціацію. Запровадження європейських вимог поступово робить українську інфраструктуру сучасною та сприяєтиме наданню транспортних послуг європейської якості».

Очільник Міністерства повідомив, що наразі Верховна Рада України опрацьовує низку транспортних євроінтеграційних законопроєктів – про залізничний транспорт, мультимодальні перевезення, внутрішній водний транспорт, перевезення небезпечних вантажів.

Як відомо, Криклій перебуває у Брюсселі разом з українською делегацією, яка прибула на засідання Ради асоціації Україна-ЄС. Це перше засідання з новим складом українського уряду та новим складом Європейської комісії.